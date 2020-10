Calciomercato Juventus, ‘sponsor’ Ronaldo | Scambio più soldi in Premier!

La Juventus mette il mirino su un calciatore della Premier League sponsorizzato da Cristiano Ronaldo: scambio più soldi

La Juventus si prepara a tornare in campo nella sfida casalinga contro il Verona di domani sera. I bianconeri cercano il ritorno ai tre punti dopo il pareggio di Crotone. Nel frattempo però si lavora sempre in chiave calciomercato, con la società juventina che mette nel mirino un calciatore della Premier League chiesto da Cristiano Ronaldo. Si pensa allo scambio con conguaglio economico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Dybala dice addio | Erede del top player

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in pressing | Scambio ‘galactico’

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘caso’ Dybala | Resta a una sola condizione

Calciomercato Juventus, nel mirino Ruben Neves: scambio con Bernardeschi

Il calciomercato non si ferma mai ed anche con la finestra per i trasferimenti chiusa si lavora per i prossimi acquisti. In casa Juventus sembrerebbe essere Cristiano Ronaldo a sponsorizzare un prossimo acquisto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il portoghese avrebbe chiesto alla società l’acquisto di Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton.

Il connazionale del fenomeno juventino si è messo in mostra nella scorsa stagione di Premier League e quest’anno ha ricominciato allo stesso modo. La Juventus per acquistarlo sembrerebbe essere disposta a mettere sul piatto uno scambio con Federico Bernardeschi, aggiungendo un conguaglio economico di circa 22 milioni in favore del club inglese, vista la differenza nelle valutazioni. Il classe 1997 portoghese dunque potrebbe essere il prossimo giocatore in cui investiranno i bianconeri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, ‘patto’ e doppio colpo | Cifre e dettagli