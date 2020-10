La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati: c’è la rottura con Pirlo, il calciatore valuta l’addio vista la maxi offerta

È stato un avvio di stagione delicato per la Juventus, che ha perso quattro punti nelle prime quattro gare di Serie A a causa dei pareggi con Roma e Crotone che hanno allontanato la vetta della classifica occupata dal Milan, ora distante ben quattro lunghezze.

Di positivo però ci sono le prestazioni contro Sampdoria prima e Dinamo Kiev poi, nella quale la compagine allenata da Andrea Pirlo ha avuto un buon rendimento e ha ottenuto due successi senza avere troppe difficoltà. Domani ci sarà un nuovo test importante all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona: un nuovo passo falso potrebbe davvero allarmare la società.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Dybala via se resta Pirlo. Pronta la maxi offerta del Chelsea

Nel frattempo si continua a lavorare per programmare il futuro e si monitora anche la situazione di alcuni calciatori che potrebbero lasciare. In particolare il tormentone del momento è Paulo Dybala, al centro di diverse voci di mercato nonostante sia stato uno dei migliori calciatori della scorsa annata.

L’argentino ha sul piatto un’offerta di rinnovo fino al 2025, ma non è arrivata la sua decisione e, secondo quanto riportato da TodoFichajes sarebbe pronto un nuovo assalto per lui. Potrebbe provarci il Chelsea che vorrebbe fare un’offerta da 80-100 milioni di euro circa.

Dalla Spagna fanno sapere che la differenza nella scelta di Dybala la fa l’allenatore: con Pirlo i rapporti non sembrerebbero ottimi, per cui in caso di una sua permanenza in panchina allora la Joya potrebbe decidere di approdare in Premier League. La società potrebbe però accontentarlo cercando di portare a Torino Zidane, che è un grande estimatore di Dybala.

