Inter-Milan, gestaccio a fine derby | Rischio squalifica

Il derby della Madonnina può portare strascichi importanti: brutto gesto, un giocatore rischia la squalifica

Dall’euforia del derby vinto alla possibile squalifica di uno degli uomini di Pioli. Il Milan ‘trema’, nonostante i tre punti pesanti conquistati contro i cugini nerazzurri. A rischiare la squalifica è dunque Davide Calabria: i motivi e la ricostruzione della vicenda.

Inter-Milan, ‘pericolo’ squalifica per Calabria: i dettagli

L’euforia per la vittoria nel derby, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, ha portato a grandi festeggiamenti in casa Milan. In tal senso, si è ‘lasciato andare’ Davide Calabria che, alla fine dei 90′, ha rivolto il dito medio probabilmente verso i pochi tifosi nerazzurri sugli spalti. Un gestaccio che ha scatenato la polemica, sollevando dubbi su una possibile squalifica del terzino milanista.

A riportare la notizia è ‘Sportmediaset’ che sottolinea come Calabria rischierebbe un turno di stop solo ad una condizione. Il giocatore rossonero, da regolamento, rischierebbe solo nel caso in cui l’arbitro avesse annotato il fatto nel suo referto di fine gara. Se l’arbitro, i suoi assistenti o gli ispettori della Procura Federale non dovessero aver segnato nulla, per Calabria non vi sarebbe squalifica.

Il Giudice Sportivo può condannare i comportamenti oltre il 90′ solo nel caso in cui siano ritenuti violenti.

