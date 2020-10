Il Milan pensa al dopo Ibrahimovic e ‘punta’ Mauro Icardi: ipotesi scambio con il Psg, il piano della dirigenza rossonera

Il Milan sogna in grande. In attesa del derby della Madonnina di oggi pomeriggio, i rossoneri pensano alle prossime mosse di calciomercato. In tal senso, spunta clamorosamente il nome di Mauro Icardi per l’attacco del 2021/22: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, rottura col club | L’ex Inter si offre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sfida al Real Madrid | Richiesta shock

Calciomercato Milan, ‘nostalgia’ Icardi: idea scambio

Mauro Icardi potrebbe lasciare il Psg la prossima estate. L’argentino ha nostalgia di Milano ed i rossoneri, in tal senso, ci starebbero pensando per il post Ibrahimovic. Con il probabile addio dello svedese la prossima estate, Maldini potrebbe accelerare per l’ex capitano dell’Inter. Possibile che la quadra, con il ds dei parigini Leonardo, si trovi sulla base di uno scambio con Bennacer.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’algerino è da tempo sul taccuino del Psg e potrebbe rappresentare la chiave per vedere Icardi in rossonero. La punta del Psg erediterebbe l’ingaggio di Ibrahimovic, da 7 milioni di euro, più bonus che porterebbero Icardi a percepire i 10 milioni di euro annui richiesti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Donnarumma in partenza | Accordo raggiunto

Situazione dunque in divenire, il futuro bomber del ‘Diavolo’ può essere proprio l’ex capitano nerazzurro: Icardi al Milan, l’estate 2021 può regalare il clamoroso colpo a Pioli.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Bennacer via a gennaio | Le ultime

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Ibrahimovic lascia | Sostituto dalla Premier