Coronavirus Milan, Pioli sorride | E’ finalmente negativo!

Coronavirus Milan, Pioli può finalmente sorridere: il difensore brasiliano Duarte è risultato negativo al Covid-19

La vittoria nel Derby e adesso un’altra buona notizia per far sorridere Stefano Pioli: il Milan è pronto a riabbracciare Leo Duarte, guarito dal Covid-19 dopo oltre un mese di degenza. Come riporta Sky Sport, il brasiliano si è sottoposto a regolare tampone, che ha dato finalmente esito negativo. Il tecnico rossonero, adesso, ritrova un centrale di difesa, dopo il rientro nel Derby di Alessio Romagnoli, utilizzabile sin dalla prossima gara di Europa League contro il Celtic. Out ancora Gabbia (positivo al Covid-19) e Musacchio fermo ai box per un infortunio.

