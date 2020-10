Calciomercato Juventus, occhio a Pogba | Solskjaer rivela il suo futuro

Calciomercato Juventus, niente ritorno in bianconero per Paul Pogba: l’annuncio di Solskjaer sul futuro del francese

Niente ritorno alla Juventus per Paul Pogba: il centrocampista francese, da sempre oggetto dei desideri di Paratici e Nedved, resterà in Premier League fino al 2022. A rivelarlo è Ola Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, che ai giornalisti presenti in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul futuro del suo centrocampista: “Paul è un Red Devil e lo sarà per i prossimi due anni. E’ concentrato per dare il meglio con noi e nelle prossime stagioni continueremo ad ottenerlo”. Brutte notizie, dunque, per i bianconeri: Pogba sembra destinato a restare in Inghilterra, allontanando qualsiasi voce di mercato dal proprio orizzonte.

