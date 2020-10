Juventus già proiettata alla prossima stagione. Super idea a costo zero per il centrocampo, considerata la possibile partenza di uno tra Rabiot e Ramsey oppure di entrambi

La Juventus è già al lavoro, non solo dal punto di vista ‘strategico’, per le prossime due sessioni di calciomercato. E’ probabile che a gennaio i bianconeri provino a mettere le mani su un laterale mancino, nello specifico su Emerson Palmieri ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea e molto gradito a Pirlo. Il confermato responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici tenterà di certo la strada del prestito con annesso diritto di riscatto intorno ai 18-20 milioni di euro. In tal senso ci sarebbe già stata una ‘apertura’ del club inglese.

Calciomercato Juventus, Wijnaldum per Ramsey o Rabiot: l’offerta all’olandese in scadenza col Liverpool

In ottica estate, invece, la dirigenza juventina valuta anche se non soprattutto giocatori con il contratto in scadenza. Dunque ‘opportunità’ di mercato spesso sfruttate, ultimamente con risultati modesti, da Paratici e soci. Una di queste è candidata a rimpiazzare proprio un giocatore preso a zero, commissioni escluse: parliamo di Aaron Ramsey, così come di Adrien Rabiot. Uno dei due, ma non si esclude entrambi, farà quasi sicuramente le valigie al termine di questa stagione o addirittura nella finestra invernale. Al momento è favorito il gallese, che ha più mercato di alto livello. Il nome per sostituire il gallese è quello di Georginio Wijnaldum, olandese di quasi 30 in forza al super Liverpool di Klopp e appunto col contratto a termine fra soli otto mesi.

La Juve può convincerlo a non rinnovare coi ‘Reds’, dei quali rischia in breve tempo di non essere più insostituibile visto l’arrivo di Thiago Alcantara, e a legarsi ad essa offrendo un contratto di quattro anni da 6 milioni di euro netti (36 lordi in tutto sfruttando il Decreto Crescita), rispetto ai 4,3 che guadagna adesso.

