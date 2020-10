Calciomercato Juventus, offerto al Barcellona | Acconto per Dembele

La Juventus lavora per il futuro e prepara una strategia per arrivare ad Ousmane Dembele: offerto un anticipo al Barcellona

Dopo la conferma di stima ricevuta in conferenza stampa, Fabio Paratici si rimette a lavoro per i prossimi colpi di mercato della Juventus. Nel mirino bianconero per la prossima estate continua ad esserci Ousmane Dembele del Barcellona, così la società juventina decide di offrire ai catalani un calciatore come anticipo per l’esterno francese.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi offerto al Barcellona: è l’anticipo per arrivare a Dembele

La Juventus dopo il rosso in bilancio dell’ultimo anno, deve cercare di piazzare il prima possibile gli esuberi in rosa. Uno di questi è Federico Bernardeschi, esterno classe 1994 che con l’arrivo di Federico Chiesa difficilmente riuscirà ad avere spazio nell’undici di Andrea Pirlo. Così i bianconeri starebbero pensando di offrirlo al Barcellona.

Infatti, l’ex calciatore viola, valutato intorno ai 25-30 milioni di euro, potrebbe essere la carta giusta da mettere sul piatto alla società catalana come acconto per arrivare ad Ousmane Dembele. Il francese è nel mirino della Juventus come grande colpo per la prossima estate e Bernardeschi potrebbe essere utile a mettere un primo mattone importate per la trattativa. Ora starà al Barcellona decidere se il calciatore sarà una valida contropartita e se interessa a Koeman. Inoltre, questa mossa potrebbe essere quella decisiva per superare la concorrenza del Manchester United, altra squadra fortemente interessata al classe 1997 dei blaugrana.

