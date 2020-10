Calciomercato Juventus, occhi sul ‘nuovo Buffon’ | Doppia contropartita

La Juventus ha deciso di puntare su un nuovo portiere per il dopo Buffon, pronto l’assalto: le possibili contropartite

Sette punti in tre giornate per la Juventus, che di questi ne ha totalizzati quattro sul campo e tre sono arrivati a tavolino a causa della mancata trasferta del Napoli in occasione della gara di dieci giorni fa dell’Allianz Stadium, che ha portato il giudice a optare per il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio big dal Real | Super derby con l’Inter

La nuova Juventus di Pirlo ha fatto benissimo nella prima gara di campionato contro la Sampdoria mentre non ha convinto più di tanto sette giorni dopo contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il match con i giallorossi ha evidenziato delle lacune difensive che potrebbero essere colmate con il passare del tempo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Spadafora ‘contro’ Ronaldo | Le ultime

Calciomercato Juventus, vice Szczesny: Buffon via, si pensa a Cragno

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare per programmare al meglio il futuro. Si lavora anche per dei cambiamenti in porta, dove a giugno potrebbe esserci l’addio di Buffon dopo la scadenza del contratto. Un nome che potrebbe interessare alla società è quello di Cragno, che potrebbe essere un obiettivo primario nel mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spiraglio per De Jong | Il Barcellona ci prova

La conferma di una possibile cessione del portiere arriva anche dal presidente Giulini ai microfoni di Tuttosport: “Sono affezionatissimo a lui ma se arrivasse un’ottima offerta, è chiaro che non ci dispiacerebbe accontentare il giocatore nella sua crescita”. Il suo valore si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro circa e la Juventus potrebbe alleggerire il prezzo inserendo uno tra Pjaca e Rugani, che rientreranno dai rispettivi prestiti.

Cragno sta facendo molto bene a Cagliari, può ancora continuare a crescere e sarebbe sicuramente una valida alternativa a Szczesny.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, spiraglio per De Jong | Il Barcellona ci prova

Calciomercato Juventus, UFFICIALE il futuro di Paratici | La decisione del CdA