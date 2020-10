Juventus, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid | Squadra in isolamento

Nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Juventus: gruppo in isolamento.

Dopo Cristiano Ronaldo arriva l’ufficialità anche di un secondo giocatore positivo nel gruppo squadra della Juventus. Ora il gruppo, come confermato dalla stessa società bianconera, inizierà l’isolamento fiduciario.

Si tratta di Weston McKennie, che è risultato positivo nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore. La squadra continuerà a sostenere gli allenamenti e le partite regolarmente, ma non potrà avere contatti con l’esterno. McKennie, invece, dovrà restare in isolamento per dieci giorni, quindi salterà sicuramente la gara di sabato contro il Crotone. Si attende, poi, un nuovo tampone per valutarne la guarigione.

