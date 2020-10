Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19 ed è pronto a tornare in Italia, dove proseguirà la quarantena a Torino. Andrea Agnelli non ha gradito il comportamento dell’attaccante. Possibili ripercussioni per il portoghese

La notizia di Ronaldo positivo al Covid-19 ha scosso il mondo intero, ma ha anche portato dietro di sé molte polemiche sui comportamenti adottati dal Portogallo e dal fuoriclasse della Juventus. In particolare, secondo quanto riporta “Fanpage”, Andrea Agnelli non avrebbe per nulla gradito alcuni comportamenti dell’ex Real Madrid nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo lascia il Portogallo | Quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo torna in Italia. Agnelli infastidito da tre episodi

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino, dove porterà a termine la quarantena, potrebbe non bastare a placare gli animi in casa Juventus. Andrea Agnelli, secondo quanto filtra, sarebbe molto irritato per le recenti scelte del fuoriclasse portoghese. In primis, la scelta di prendere parte al ritiro della sua Nazionale. La Procura di Torino, infatti, ha aperto un fascicolo sui calciatori bianconeri che hanno violato l’isolamento fiduciario, facendo temere il club circa possibili ripercussioni legali.

Per questo motivo, Agnelli aveva caldeggiato l’ipotesi che Ronaldo non si facesse convocare dal suo Portogallo. Già negli scorsi mesi, però, il fastidio non era mancato. Il primo episodio risale agli allenamenti durante il periodo di lockdown, il secondo a una festa privata per la nipote a Madeira. E i rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo non mancano: chissà che a fine stagione le strade tra il campione portoghese e la Juventus non si dividano prematuramente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ultimatum Ronaldo | Addio senza rinnovo immediato