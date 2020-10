Calciomercato Juventus, rinnovi lontani | Scambio monstre con Guardiola

Calciomercato Juventus, ancora problemi con il rinnovo di Paulo Dybala: i bianconeri pensano a un super scambio per risolvere la questione

Il processo di rinnovamento avviato dalla Juventus in questa sessione di mercato non si è ancora concluso. Molti gli addii ai bianconeri e molti i volti nuovi innestati nella rosa a disposizione di Pirlo. Rinnovamento ma anche ringiovanimento, per avviare un nuovo ciclo vincente. Un processo che dovrà necessariamente proseguire nel corso delle prossime finestre di trasferimenti. E che potrebbe portare anche a qualche addio pesante, come quello di Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Al suo posto un altro big!

Calciomercato Juventus, addio Dybala: idea super scambio con Guardiola

Non si è ancora giunti ad un accordo, infatti, per il rinnovo contrattuale della ‘Joya’. L’attuale intesa è in corso fino al 2022, ma l’attaccante chiede un adeguamento dell’ingaggio. Le richieste sue e dell’entourage portano a 12 milioni di stipendio annuale, la Juve al momento non si muove dai 10 milioni. Ma i discorsi non si sbloccano e per questo potrebbe essere valutata una soluzione alternativa. Quella di un addio doloroso, ma con un sostituto all’altezza. Anche De Bruyne è lontano dal rinnovo con il Manchester City, uno scambio alla pari tra l’argentino e il belga potrebbe alla fine fare al caso sia di Pirlo che di Guardiola. Il primo avrebbe a disposizione il giocatore totale che potrebbe ricoprire più ruoli nel suo modulo, il secondo un nuovo talento offensivo da far rendere al massimo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ultimatum Ronaldo | Addio senza rinnovo immediato

Calciomercato Juventus, assalto dalla Spagna | Cash e contropartita