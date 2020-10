Calciomercato Milan, svolta in difesa: Mourinho ko | Assist da Lampard

Prosegue senza sosta il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un difensore e presto potrebbe sfruttare un’occasione grazie a Lampard, allenatore del Chelsea.

Sono ore frenetiche in sede di mercato: le squadre proveranno a mettere a segno gli ultimi colpi per completare le proprie rose prima delle 20:00 di oggi. Una di queste squadre è il Milan, che non ha ancora trovato il difensore centrale giusto da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Sono stati tanti i nomi seguiti dai rossoneri, ma oggi potrebbe concretizzarsi l’arrivo di un giocatore con l’ausilio del Chelsea.

Calciomercato Milan, passi avanti per Rudiger

Oltre al Milan, anche il Tottenham è alla ricerca di un difensore centrale. Entrambe nelle ultime settimane si sono fiondate su Antonio Rudiger, che non rientra più nei piani del Chelsea. Frank Lampard lo ha sostanzialmente messo alla porta e il tedesco sta cercando una nuova squadra con cui giocare la stagione. I Blues, però, non vorrebbero indirizzarlo verso il club allenato da José Mourinho.

Il Tottenham ieri ha battuto il Manchester United per 1-6 in trasferta ed è una delle candidate a lottare per i primi posti in Premier League. Tra i motivi per il quale il Chelsea sarebbe più felice di cedere Rudiger al Milan, quindi, c’entra anche il fatto che Lampard non avrebbe piacere a rinforzare una diretta rivale. I rossoneri si sarebbero fatti sotto in queste ultime ore, grazie a questa decisione presa dai Blues.

