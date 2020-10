Quando mancano poche ore alla chiusura del mercato, rimane un ‘nodo’ da sciogliere in casa Juventus: il big non è stato convocato

Mancano poche ore alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, con la Juventus che sta ultimando gli ultimi colpi da regalare a Pirlo. In casa bianconera tengono banco anche le uscite con il ‘nodo’ legato al futuro di Sami Khedira sempre più complesso da sciogliere: ecco costa sta accadendo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Juventus | É quasi fatta col Psg!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Chiesa non basta | Un altro ‘viola’ nel 2021



Calciomercato, ‘scontro’ Juventus-Khedira: le ultime

Un rapporto che è andato logorandosi negli ultimi mesi e che, adesso, è vicino al capolinea. Sami Khedira e la Juventus sono lontanissimi, al punto che il calciatore nonostante sia rientrato regolarmente in gruppo agli ordini di Pirlo, non è stato convocato per la sfida con il Napoli.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il mediano tedesco, in scadenza nel 2021, non rientra da tempo nei piani futuri della Juventus che, di fatto, lo ha scaricato. Una mossa forte quella della ‘Vecchia Signora’ che vuole esortare Khedira a rescindere l’attuale accordo in vigore e a salutare i campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Incontro con Raiola

Situazione in divenire, il braccio di ferro tra l’ex Real e la Juventus pare destinato a continuare: cala il gelo tra Khedira ed i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo furioso con Pirlo | Cessione bloccata

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è la svolta: i dettagli