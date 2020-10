Calciomercato Inter, via Skriniar | Affondo per l’erede

Non sono da escludere novità nelle ultime ore di calciomercato dell’Inter. Pronta l’alternativa qualora dovesse partire Skriniar

È stata una stagione meno movimentata rispetto all’anno scorso per l’Inter, ma non sono mancati comunque colpi importanti e affari in entrata. Nonostante la crisi che ha colpito tutto il mondo, la società nerazzurra ha acquistato tanti giocatori senza vendere i pezzi pregiati che erano finiti nel mirino dei grandi club, almeno per ora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, visite e firma | Ritorno in Serie A!

Mancano poco più di 24 ore alla fine della sessione estiva e tutto può ancora succedere, visto che non è stato chiuso del tutto il calciomercato nerazzurro. Il sogno Kante sembrerebbe ormai sfumato ma non sono da escludere delle novità in difesa dove c’è ancora da stabilire il futuro di Milan Skriniar.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus | É quasi fatta col Psg!

Calciomercato Inter, in caso di addio di Skriniar c’è il tentativo per Smalling

Il difensore slovacco sembrerebbe più vicino alla permanenza in nerazzurro ma se dovessero esserci degli assalti finali delle altre compagini allora l’Inter si farebbe trovare preparata, in quanto avrebbe già individuato il possibile sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiesa non basta | Un altro ‘viola’ nel 2021

Il favorito per prendere il posto di Milan Skriniar in caso di addio, infatti, sembrerebbe essere Chris Smalling. Il difensore inglese è stato seguito per diverse settimane dalla Roma ma i giallorossi sembrerebbero sempre più lontano dal classe 1989, per questo l’Inter potrebbe approfittarne per tappare un eventuale buco last minute.

Smalling ha dimostrato di essere un difensore importante nei mesi con la Roma ed è sicuramente adatto per la Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Incontro con Raiola

Calciomercato Inter, tentativo in extremis | Proposto scambio alla Roma