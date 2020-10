Juventus protagonista di queste ultime ore di calciomercato. In canna il colpo Chiesa, non il primo in casa Fiorentina. Nel 2021 anche il centrocampista della squadra di Iachini

Juventus regina di queste ultime ore di calciomercato, sia in uscita che in entrata. In canna il colpo Chiesa: con la Fiorentina l’intesa è davvero a un passo sulla base di 60 milioni di euro pagabili in almeno tre anni. La formula dell’affare sarà quella del prestito molto oneroso, con obbligo di riscatto ‘mascherato’ in diritto. L’accordo con il classe ’97 c’è da tempo, da oltre un anno sulla base di un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Col suo arrivo, Pirlo potrebbe passare definitivamente al 3-4-3.

Calciomercato Juventus, Castrovilli dopo Chiesa: i dettagli

Dopo Bernardeschi, quindi, ecco un altro talento viola nella Torino bianconera. Il terzo negli ultimi anni potrebbe arrivare nel giugno 2021: parliamo di Gaetano Castrovilli. Indiscrezioni di mercato ipotizzano l’esistenza di una intesa di massima con l’entourage della 23enne mezz’ala pugliese, capitanato da Michelangelo Minieri. Una intesa per un contratto di cinque stagioni, a un ingaggio certamente superiore a quello che percepisce attualmente a Firenze. Castrovilli è legatissimo alla Fiorentina, ma alla Juventus è difficile se non impossibile dire di no. L’affare potrebbe compiersi nelle modalità di quello Chiesa, per 50 milioni di euro complessivi. Non si può escludere l’inserimento stavolta di una contropartita tecnica, a tal proposito si rifà il nome di Demiral che è tanto apprezzato dalla dirigenza gigliata. Occhio poi a Luca Pellegrini, terzino mancino scuderia Raiola e da poco passato al Genoa con la formula del prestito, e al 22enne statunitense McKennie, per il quale c’è un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

