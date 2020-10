Il calciomercato della Juventus vede una clamorosa beffa per l’attacco: sfuma l’affare, è fatta con il Psg

Moise Kean è sempre più lontano dalla Premier League. Il giovane attaccante italiano sta per salutare l’Everton nelle ultime ore di calciomercato, dopo una stagione assolutamente deludente alla corte di Ancelotti. La punta classe 2000 sembra essere ad un passo dal Psg di Leonardo: ecco i dettagli dell’affare in chiusura.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Chiesa non basta | Un altro ‘viola’ nel 2021

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Incontro con Raiola

Calciomercato Juventus, Kean al Psg: i dettagli

Secondo quanto riportato da Simone Rovera di ‘Telefoot’, il destino di Moise Kean sarà in Francia. “Moise Kean firmerà, in prestito, al Psg. Ancora alcuni dettagli da definire”. Una beffa dunque quella che sta per incassare la Juventus che ha inseguito l’ex bianconero come possibile vice Morata per la stagione appena cominciata.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Mino Raiola porta via il suo assistito dalla Premier: Moise Kean saluta l’Everton in prestito, il Psg il suo prossimo club.