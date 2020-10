Lazio-Inter, i convocati di Conte | Indizio di mercato

Antonio Conte ha deciso i calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Lazio: tra i convocati c’è un assenza che è un indizio di mercato

Sfida importante la prossima in programma per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri infatti affronteranno nel loro primo big match della stagione la Lazio di Simone Inzaghi. L’allenatore interista ha da poco diramato i convocati per la sfida di domani e tra gli assenti c’è un calciatore che porta ad un grande indizio di mercato.

Calciomercato Inter, Nainggolan non convocato per Inter-Lazio: addio vicino

Primo grande ostacolo per l‘Inter in questa nuova stagione, dove nelle prime due giornate ha trovato due vittorie. Domani però, c’è la difficile trasferta all’Olimpico, contro una Lazio sicuramente rabbiosa per la larga sconfitta contro l’Atalanta. Oggi Antonio Conte ha diramato la lista dei convocati, nella quale oltre al recupero di Arturo Vidal, c’è un assente sospetto, ovvero Radja Nainggolan.

Il belga infatti continua ad essere vicino alla cessione, probabilmente al Cagliari, squadra in cui ha militato nell’ultima stagione. Oltre agli assenti però, confermati i soliti presenti, ovvero Handanovic, Padelli e Radu come portieri. Poi tra i difensori ci sono de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Pirola, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni. A centrocampo oltre al recuperato Vidal, ci saranno Hakimi, Gagliardini, Sensi, Perisic, Young, Vidal, Barella, Eriksen, Brozovic. Infine davanti Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez e Pinamonti.

