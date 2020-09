Calciomercato Juventus, tentativo last-minute | Cessione vicina

Il calciomercato della Juventus potrebbe arrivare a un ultimo colpo in uscita last-minute.

Giorni intensi per il calciomercato della Juventus, che deve cercare di velocizzare qualsiasi tipo di operazione in entrata in uscita. Tra meno di una settimana non ci saranno più occasioni e Pirlo ha bisogno di chiudere tutti gli ultimi tasselli lasciati incompiuti nella Vecchia Signora, risolvendo un caso che va avanti da un paio di stagioni.

Calciomercato Juventus, De Sciglio pronto ai saluti

A tenere banco in particolar modo è il futuro di Mattia De Sciglio, che entro il 5 ottobre potrebbe lasciare la Juventus. L’ex Milan non ha trovato grande continuità in maglia bianconera, nonostante lo sponsor di Allegri, che lo aveva voluto fortemente a Torino: dopo esser stato molto vicino al Paris Saint-Germain negli ultimi mesi nell’affare che avrebbe portato Kurzawa alla Juventus e poi vicino al Barcellona nel maxi-affare che ha coinvolto Arthur e Pjanic, adesso il suo futuro è ancora in bilico.

Dopo un sondaggio della Roma, stando a quanto riportato da Tuttosport, adesso toccherebbe al Siviglia di Monchi farsi avanti, per un tentativo last-minute che però spingerebbe Pirlo a dover tornare sul mercato e rintracciare un nuovo innesto sulle fasce, attualmente occupate da Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Frabotta.

