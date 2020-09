Calciomercato Juventus, addio in vista | Arriva l’ok del giocatore!

La Juventus è al lavoro per mettere a segno dei colpi in uscita, per poi poter ultimare gli ultimi affare in entrata: nuovo tentativo del Valencia

La seconda apparizione stagione della Juventus targata Pirlo non è stata fortunata come la prima. Contro la Roma sono emerse delle difficoltà per i bianconeri, che devono ancora recuperare degli uomini chiave e salire di condizione. Potrebbero essere necessari anche ulteriori innesti sul mercato, per allungare la rosa nei reparti più scoperti. Prima di acquistare, però, la Juventus deve riuscire a vendere: dalla Spagna riportano che ci sarebbero nuovi contatti col Valencia, pronto a dare l’assalto ad un esubero bianconero.

Calciomercato Juventus, Valencia su Rugani | Apertura del difensore!

Secondo quanto riferito da ‘Cadena COPE’, il Valencia starebbe spingendo per arrivare a Daniele Rugani. Sarebbero in corso nuovi contatti con la Juventus per il prestito del centrale italiano: i bianconeri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto, mentre gli iberici solamente il diritto. Intanto, dalla Spagna rivelano che Rugani abbia dato il via libera al per il suo trasferimento, aprendo alla possibilità di raggiungere il Valencia. Trattative in corso, ma i bianconeri potrebbero essere vicini a mettere a segno un colpo in uscita.

