Calciomercato Juventus, Raiola boom | Scambio improvviso in Premier

La Juventus ha intenzione di acquistare un altro calciatore in attacco. Potrebbe concretizzarsi un affare last-minute con la ‘regia’ di Mino Raiola.

Federico Bernardeschi e Douglas Costa non rientrano più nei piani della Juventus. Entrambi, dunque, potrebbero lasciare i bianconeri prima del 5 ottobre. Tuttavia, viste le difficoltà per arrivare alle cessioni, l’idea sarebbe quella di inserirli in qualche scambio. In particolare, soprattutto per una questione di età, l’ex Fiorentina ha tanto mercato. La Juve, dunque, potrebbe proporlo ad altre squadre per concludere l’affare legato all’esterno offensivo, affidandosi alla ‘regia’ del super-agente Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione Hazard | Che scambio con il Real!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio con l’ex Inter!

Juventus, Bernardeschi per arrivare a Lingard

Mino Raiola è sia l’agente di Bernardeschi, sia di Jesse Lingard. L’attaccante inglese ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo con il Manchester United sembra molto lontano. Bernardeschi è molto apprezzato dai Red Devils, ecco perché la Juve lo avrebbe proposto per Lingard, chiedendo però anche un conguaglio economico.

Raiola è in ottimi rapporti con entrambi i club e non è escluso che con i suoi movimenti riesca a portare alla conclusione la trattativa in breve tempo. Pirlo così si ritroverebbe un calciatore nel pieno della sua maturità calcistica (Lingard è un classe ’92), che ha già accumulato tanta esperienza e può ricoprire tutti i ruoli in attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per il futuro | Zidane non ha scelta!