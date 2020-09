Il Milan guarda con attenzione a Rudiger: il Chelsea può offrire il tedesco e Bakayoko per arrivare a Bennacer

Il Milan è a caccia di un difensore sul mercato per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Anche il tecnico rossonero in conferenza stampa ha ammesso la necessità di un rinforzo nel settore arretrato del campo, con il giovane Gabbia che nell’ultima sfida con il Bodo in Europa League ha dimostrato più di qualche incertezza a certi livelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Rudiger più vicino | Il difensore apre ai rossoneri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo stellare | Arriva da Madrid!

Milan, 2X1 col Chelsea: via Bennacer per Rudiger e Bakayoko

Difficile arrivare a Milenkovic, con la Fiorentina che valuta 40 milioni cash il cartellino del difensore serbo. Dai viola piace anche Pezzella, mentre un altro obiettivo meno complicato è Nastasic, in uscita dallo Schalke 04. Allo stesso modo pure Rudiger non rientra nei piani del Chelsea di Lampard, con i ‘Blues’ che hanno messo sul mercato l’ex Roma con l’intento di trovargli una sistemazione prima del gong della finestra estiva fissato per il 5 ottobre. Un’occasione per il Milan, con gli inglesi che sfrutterebbero l’interesse dei rossoneri per tentare l’assalto a Bennacer, già a più riprese accostato al Chelsea. L’algerino ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro, con i ‘Blues’ che metterebbero sul piatto il cartellino di Rudiger (che ha un prezzo di circa 35 milioni) oltre al prestito secco di Bakayoko.

Il centrocampista francese da settimane fa capolino nei pensieri di Maldini e Massara, anche se la volontà del Milan sarebbe quella di non privarsi al momento di Bennacer in mediana nonostante l’arrivo di Tonali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio col Milan | Tentativo al fotofinish

G.M.