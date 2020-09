Calciomercato Inter, colpo di coda a centrocampo | Può chiudersi a breve

L’Inter, dopo il successo all’ultimo istante contro la Fiorentina, programma gli ultimi colpi di calciomercato: i dettagli

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter che, prima della chiusura della sessione estiva fissata al prossimo 5 ottobre, vuole regalare un altro colpo di spessore a Conte. La società nerazzurra prosegue la caccia ad un centrocampista di valore che affianchi Vidal durante la stagione: il colpo top da ultimare nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, altro top per Conte: occhi in Premier

La mediana di Antonio Conte non è ancora definita. Con Nainggolan che potrebbe tornare a Cagliari, urge un altro rinforzo di qualità e quantità a centrocampo. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘, il club nerazzurro sarebbe vicino a chiudere l’acquisto di Moussa Sissoko dal Tottenham.

Il forte centrocampista 31enne sembrerebbe dunque il prescelto per completare la mediana di Conte, viste le difficoltà ad arrivare a Kante. Il protale spagnolo sottolinea come in casa nerazzurra non si voglia badare a spese per raggiungere gli obiettivi falliti nell’ultima stagione. Questa operazione andrebbe a braccetto con l’uscita di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato sembra essere finito nel mirino del PSG. I francesi potrebbero dare l’assalto a Brozovic già nelle prossime ore e arrivare ad un accordo nel giro di breve tempo. Sissoko, quindi, prenderebbe il posto del croato a livello numerico nella rosa dell’Inter.

Un’operazione che sembra dunque destinata a chiudersi positivamente prima del 5 ottobre, data ultima prima della chiusura del calciomercato estivo. Conte ci spera, Marotta al lavoro: dal Tottenham all’Inter, Sissoko vicino a vestirsi di nerazzurro.

