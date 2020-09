Calciomercato Inter, Nainggolan | Indizio social sul futuro

Il futuro di Radja Nainggolan resta ancora una grossa incognita in casa Inter: intanto, il centrocampista belga potrebbe aver lasciato un indizio sui social

Nella prima apparizione stagionale, Antonio Conte è sembrato aver subito le idee chiare su Nainggolan: il tecnico salentino lo ha inserito a partita in corso, dimostrando di ritenerlo utile alla causa. Resta ancora da definire, invece, la volontà del centrocampista belga. Il ‘Ninja’ non si è ancora espresso riguardo ad una sua permanenza all’Inter e, ora, spunta un indizio social sul futuro di Nainggolan.

Calciomercato Inter, indizio social di Nainggolan | Il Cagliari spera!

Per comprendere la volontà di Radja Nainggolan potrebbe essere utile seguire gli ultimi movimenti ‘social’ del giocatore. Sul proprio profilo ‘Instagram’, infatti, il belga si definisce un giocatore del Cagliari e non dell’Inter. La priorità del ‘Ninja’, quindi, sembra essere quella di ritornare in Sardegna e di mettersi a disposizione di Esuebio Di Francesco. Le due società, al momento, non sono vicine ad un accordo, ma se i nerazzurri dovessero aprire al prestito allora il futuro sarebbe scritto. Le porte del Cagliari non si sono ancora chiuse per Nainggolan.

RM

