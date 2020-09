La Juventus cerca un nuovo terzino per la fascia sinistra ed ottiene un assist fondamentale da Manchester: via libera per l’obiettivo

Si lavora senza freni in chiave calciomercato in queste ultime settimane di apertura della finestra per i trasferimenti. In casa Juventus una delle maggiori necessità è trovare un terzino sinistro. Da Manchester arriva il via libera per puntare tutto sull’obiettivo bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, offerto alla Juventus | Arriva il secco no!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Scambio shock!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, retroscena Paratici | Ad un passo dall’addio!

Calciomercato Juventus, lo United molla Telles: via libera per i bianconeri

Dopo settimane di ricerche finalmente la Juventus ha il suo centravanti, ovvero Alvaro Morata. L’arrivo dello spagnolo ha risolto il rebus attaccante per i bianconeri, ma rimane da rinforzare al fascia difensiva sinistra. Nella lista di Fabio Paratici uno dei nomi in cima sarebbe quello di Alex Telles, calciatore ex Inter attualmente al Porto, che interesserebbe anche al Manchester United.

Però proprio da Manchester potrebbe arrivare l’assist perfetto per i bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, i ‘red devils’ avrebbero rinunciato a Telles come obiettivo, per virare su Nicolas Tagliafico. Questa decisione dunque spalancherebbe le porte alla Juventus, che potrebbe investire 26 milioni di euro per assicurarsi il rinforzo portoghese per la fascia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: “Morata ‘libera’ Cristiano Ronaldo”