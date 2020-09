Calciomercato Juventus, sprint Morata | Accordo vicino!

La Juventus in queste ore starebbe dando un’accelerata con l’Atletico Madrid per il ritorno di Morata: prestito oneroso con diritto di riscatto

Gli uomini di mercato bianconeri sarebbero, ormai, stufi di aspettare che Roma e Napoli trovino una soluzione per Milik. La Juventus sembra intenzionata a non essere più assoggettata ai disaccordi fra il polacco e Aurelio De Laurentiis e, quindi, sarebbe disposta ad abbandonare la pista Dzeko. L’assist per arrivare al centravanti tanto desiderato da Pirlo, poi, potrebbe arrivare direttamente da Suarez: l’uruguaiano, infatti, potrebbe finire all’Atletico Madrid. Il club piemontese, invece, starebbe accelerando con i ‘Colchoneros’ per il ritorno di Alvaro Morata. Accordo ad un passo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Morata verso il ritorno | Le ultime

La Juventus è sempre più vicina dal riportare in Italia Alvaro Morata. Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri avrebbero offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juventus offrirebbe 12 milioni per il prestito con il diritto di riscatto fissato a 43 milioni di euro. Il club iberico sembra essere intenzionato ad accettare la proposta e l’affare potrebbe concretizzarsi in breve tempo: l’Atleti avrebbe anche già l’accordo con Suarez. Il prossimo numero ‘9’ della Juventus, alla fine, potrebbe un attaccante che ha già indossato quella maglia: Alvaro Morata.

