Calciomercato Juventus, svolta per l’attaccante | Ritorno clamoroso!

Alvaro Morata lascerà l’Atletico Madrid: risolto il problema centravanti per il calciomercato bianconero.

Alvaro Morata non continuerà a giocare nell’Atletico Madrid. L’attaccante ha voglia di tornare in Italia e potrebbe andare in prestito alla Juventus: Simeone è già al lavoro per trovare il sostituto del suo centravanti. Luis Suarez, che alla fine non ha trovato l’accordo finale proprio con i bianconeri a causa delle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del passaporto comunitario, è il maggior candidato per prendere il posto di Morata alla corte del Cholo. L’alternativa potrebbe essere Edinson Cavani o anche Luis Javier Suarez, attaccante classe ’97 del Real Saragozza in prestito dal Watford.

Calciomercato Juventus, ecco la svolta per l’attaccante

Alvaro Morata in bianconero sarebbe un ritorno clamoroso, che da anni era atteso. Dopo le due stagioni dal 2014 al 2016, finalmente il centravanti classe ’92 potrà abbracciare nuovamente quei colori che non lo hanno mai dimenticato e che lui non ha mai dimenticato.

L’accordo andrebbe a regalare ad Andrea Pirlo l’attaccante atteso in queste ultime settimane e il perfetto sostituito per Luis Suarez, che – come confermato dallo stesso Paratici – non arriverà. Resta in sospeso a questo punto l’affare Dzeko, da capire se si concretizzerà o meno. L’arrivo del giallorosso, però, è vincolato anche agli affari in entrata della Roma, che attende novità per quanto riguarda le condizioni fisiche di Milik.

