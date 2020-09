Calciomercato Inter, Perisic saluta di nuovo | Destinazione clamorosa

Ivan Perisic potrebbe lasciare nuovamente l’Inter. L’esterno croato, che non è stato riscattato dal Bayern Monaco, sarebbe finito di un’altra big d’Europa

Una nuova avventura per Ivan Perisic. L’esterno croato, di proprietà dell’Inter, non è stato riscattato dal Bayern Monaco dopo aver trionfato in Champions League con i bavaresi. E sulle sue tracce ci sarebbe un altro top club europeo, pronto a preparare l’assalto decisivo.

Calciomercato Inter, assalto del Barcellona per Perisic

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il neo-tecnico del Barcellona Koeman avrebbe chiesto alla dirigenza un piccolo sforzo per arrivare ad Ivan Perisic, molto utile come esterno nel tridente offensivo.

L’offerta si aggira intorno ai 12 milioni di euro per acquistare il croato, in lista di sbarco da parte della compagine nerazzurra.

Una nuova cessione eccellente da parte dell’Inter. Dopo l’acquisto di Arturo Vidal, l’addio del croato sarebbe ormai ad un passo.

