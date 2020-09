La Juventus, dopo un mese di ricerca, si appresta a portare un centravanti ad Andrea Pirlo: accordo ad un passo, domani sarà a Torino

Sono ore determinanti per il prossimo numero ‘9’ bianconero. La Juventus sembra aver raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata. Un ulteriore segnale dello stato avanzato delle trattative arriva dal centro di allenamento dei ‘Colchoneros’: l’attaccante non si è allenato ed è pronto a sbarcare in bianconero. Le due società si stanno scambiando i documenti e, secondo Momblano, Morata dovrebbe arrivare a Torino questa sera alle 22, domani visite mediche e firme.

Calciomercato Juventus, riecco Morata | Domani le visite mediche!

Dopo quattro stagioni lontano da Torino, Alvaro Morata è pronto a tornare. Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, accordo pressoché totale fra Juventus ed Atletico Madrid: prestito oneroso con diritto di riscatto. L’attaccante spagnolo ritroverà Andrea Pirlo, anche se questa volta non in veste di compagno di squadra, ma come allenatore. Niente Dzeko né Suarez, il prossimo numero ‘9’ della Juventus sarà un giocatore che ha già vestito quella maglia: Morata è pronto a tornare.

