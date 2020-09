Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | “Accordo col Liverpool”

Una delle suggestioni della Juventus per il centrocampo rischia seriamente di essere svanita in maniera definitiva: “Raggiunto l’accordo col Liverpool”

Il mercato della Juventus sta vivendo delle giornate decisive, con la girandola di attaccanti che dovrebbe portare Edin Dzeko a Torino. Un affare importante, che fornirebbe ad Andrea Pirlo il centravanti di peso tanto desiderato. Da quel momento gli uomini di mercato della Juventus potranno concentrare le proprie attenzioni sugli altri reparti, compreso il centrocampo. Per uno degli obiettivi della mediana bianconera, però, potrebbe essere già troppo tardi: il suo trasferimento al Liverpool sembra essere totale.

Calciomercato Juventus, niente Thiago Alcantara | “Accordo col Liverpool”

La suggestione della Juventus di arrivare a Thiago Alcantara, centrocampista di straordinaria qualità che avrebbe potuto fare da regista in bianconero, si è spezzata. Come rivelato da Rummenigge a ‘Bild Live”: “Posso confermare che il Bayern Monaco ha finalmente raggiunto un accordo con il Liverpool. È stato un grande desiderio per Thiago fare qualcosa di nuovo prima della fine della sua carriera”. Lo spagnolo volerà agli ordini di Jurgen Klopp e proverà una nuova esperienza in Premier League. Niente da fare la Juventus e la Serie A, Thiago Alcantara sarà un giocatore del Liverpool nella prossima stagione.

RM

