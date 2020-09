Calciomercato Juventus, Suarez atteso in Italia | Le ultime

Sembrava sfumato il passaggio di Luis Suarez alla Juventus, ma l’attaccante uruguaiano arriverà ugualmente in Italia. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La Juventus per l’attacco sembra aver puntato definitivamente su Edin Dzeko, con Arkadiusz Milik destinato alla Roma. Tuttavia, la pista Luis Suarez resta più che mai aperta. Infatti, come riferito dal quotidiano spagnolo ‘Marca‘, l’uruguaiano arriverà lo stesso in Italia. El Pistolero ha preso un volo privato alle 13:15 dall’aeroporto di El Prat diretto verso Perugia, per sostenere il famoso esame di italiano. Suarez, nel caso lo superasse, diventerà cittadino comunitario. Così un suo approdo in Serie A risulterebbe molto più semplice. Quest’oggi si è allenato regolarmente con il Barcellona, ma il contratto in scadenza nel 2021 fa presagire un addio. Da valutare se in questa sessione di mercato o a parametro zero l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | “Accordo col Liverpool”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a zero in Premier | Firma un biennale