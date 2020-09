Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Kean | Scambio con l’Everton!

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori già pronti, soprattutto per il reparto offensivo: scambio in vista per Kean

La Juventus continua a lavorare, non solo per la prima punta di riferimento per Andrea Pirlo, ma anche per altri innesti di qualità del reparto offensivo. L’idea primaria resta quella dell’ex Moise Kean, che non è più felice all’Everton dopo soltanto una stagione.

Calciomercato Juventus, Rugani nella trattativa per Kean

Neanche l’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le dinamiche con il giovane attaccante italiano pronto a dire addio. La Juventus ci starebbe provando nuovamente e per la trattativa potrebbe pensare all’inserimento di Daniele Rugani come contropartita tecnica.

Un’ipotesi di scambio davvero suggestiva in vista della prossima stagione con la possibilità di rinforzare l’attacco della Juventus.

La Juventus continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa di Andrea Pirlo e per competere su più fronti dopo la delusione Champions.

