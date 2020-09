Calciomercato Inter, colpo in difesa | Da Guardiola il rinforzo per Conte

Inter, occhi su Otamendi per rafforzare la difesa di Conte: il centrale argentino è in uscita dal Manchester City di Guardiola

Guardiola ha deciso: porte aperte alla cessione. Il futuro di Nicolas Otamendi sembra infatti essere sempre più lontano dal Manchester City. Con l’arrivo dell’olandese Ake, prelevato dal Bournemouth e la ferma volontà del tecnico catalano di acquistare un altro centrale difensivo, la permanenza dell’argentino in quel di Manchester potrebbe essere davvero complicata.

Calciomercato Inter, interessa Otamendi

Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, il futuro di Nicolas Otamendi sembra essere sempre più lontano dal Manchester City. Il centrale classe 1988 sarebbe stato messo alla porta da Guardiola e tra i club interessati a lui ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri, alla caccia di nuovi innesti in difesa, soprattutto se dovessero partire Godin e Ranocchia, potrebbero pensare all’argentino per rafforzare il reparto arretrato.

Il centrale 32enne non è un nome nuovo nella dirigenza interista, ma ora che Guardiola sembra averlo messo alla porta, potrebbe diventare una pista concreta. Attenzione però alla concorrenza estera, in particolare da Portogallo e Spagna. Sarebbero proprio due ex squadre dell’argentino le principali rivali dell’Inter nella corsa al giocatore. Si tratta di Porto e Valencia.

Più difficile invece l’ipotesi di un ritorno in Argentina: River Plate e Velez Sarsfield sognano di riportare il giocatore in patria, ma sembra difficile poter superare la concorrenza europea.

