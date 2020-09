Calciomercato Inter, Lautaro verso il Real | Doppia ‘smentita’!

Nelle ultime giornata sta prendendo sempre maggiore forza il trasferimento di Lautaro dall’Inter al Real Madrid: oggi è arrivata una doppia smentita

Dalla sosta invernale fino al termine della stagione, il nome di Lautaro Martinez è stato accostato al Barcellona con grande insistenza. Il trasferimento dell’argentino in blaugrana sembrava essere inevitabile e, invece, si è rivelato un nulla di fatto. Nelle ultime giornate, poi, il ‘Toro’ è stato presentato come il prossimo grande acquisto del Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, le ‘Merengues’ avrebbero in mente un’offerta da 100 milioni per convincere l’Inter. Oggi, però, è arrivata una doppia smentita.

Calciomercato Inter, Lautaro al Real | Smentita dalle due società!

Quello che poteva rivelarsi come l’affare più importante di questa sessione di mercato, potrebbe essere stato stroncato sul nascere. Oggi ‘SportMediaset’ aveva parlato di un principio d’accordo fra Inter e Real Madrid per Lautaro Martinez, sulla base di 100 milioni di euro. Dalla Spagna, come riportato dal quotidiano ‘ABC’, il club iberico nega categoricamente qualsiasi tipo di accordo con i nerazzurri per l’attaccante argentino. Anche il club meneghino, poi, ha smentito l’operazione.

“Solo visita di cortesia. Barcellona e Real? No, è dell’Inter”, hanno dichiarato i procuratori di Lautaro Martinez, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, all’uscita dalla sede nerazzurra. Come rivelato dal giornalista Fabrizio Biasin su ‘Twitter’: “L’Inter, ad oggi, esclude ogni genere di contatto con il Real Madrid per Lautaro”. L’operazione, quindi, non trova conferme al momento.

Un interessamento da parte dei ‘Blancos’ per il numero ’10’ nerazzurro potrebbe anche esserci, ma non si è ancora concretizzato in alcuna richiesta ufficiale. Questo non significa che, in futuro, ciò non possa accadere. Intanto, però, Lautaro resta a disposizione di Antonio Conte che, molto probabilmente, si affiderà a lui anche per la prima di campionato. Doppia smentita sulla maxi operazione fra Inter e Real Madrid per Lautaro Martinez: entrambe le società escludono ogni tipo di contatto per l’argentino.

