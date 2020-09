Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Vuole tornare

La Juventus continua a tenere d’occhio l’ex gioiello a centrocampo, Paul Pogba: dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui il francese vorrebbe tornare

Il calciomercato della Juventus continua ad essere ricco di grandi nomi accostati ai bianconeri. Tra questi c’è anche il ritorno del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Dalla Spagna arriva una ‘bomba’ di mercato che avvicinerebbe il francese al ritorno a Torino.

Calciomercato Juventus, Pogba vuole tornare: affare possibile nel 2021

Juventus scatenata sul mercato, che continua a cercare di mettere a segno grandi colpi per la prossima stagione. Tra i nomi accostati ai bianconeri in questa finestra di trasferimenti c’è anche Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato la Juventus nel 2016 per trasferirsi nel Manchester United, ma il suo ciclo nei ‘red devils’ sembrerebbe essere giunto al termine. Così si torna a fare il nome dei bianconeri per il futuro del gioiello francese e dalla Spagna arrivano conferme sul possibile ritorno.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, Pogba vorrebbe tornare alla Juventus. La richiesta del Manchester United sarebbe ancora ferma a 100 milioni di euro, una cifra impossibile da pagare al momento per i bianconeri. Così entrambe le parti sembrerebbero pronte ad attendere un altro anno. Nel 2021 infatti, al francese mancherebbe un solo anno di contratto con lo United ed il suo prezzo dovrebbe abbassarsi, calcolando anche l’arrivo a 29 anni. In questo modo la Juventus potrebbe provare l’assalto per riportare Pogba a vestire la maglia bianconera, realizzando il sogno dei tifosi.

