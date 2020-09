Calciomercato Juventus, niente Messi | Il piano di Adidas per il top!

L’Adidas non ha voluto mettere a disposizione i fondi per arrivare a Messi, ma avrebbe un piano per portare un top player alla Juventus o al Real: le ultime

Anche la Juventus ha fatto un tentativo per Lionel Messi, con un meeting direttamente con i vertici di ‘Adidas’. Un faccia a faccia con il main sponsor dei bianconeri, per capire se l’operazione di marketing di avere Cristiano Ronaldo e la ‘Pulce’ nello stesso club fosse realmente possibile. La risposta di Adidas è stata negativa, ma il colosso tedesco ha pensato ad un altro profilo da proporre alla Juventus o al Real Madrid: i dettagli.

Calciomercato Juventus, nuova idea di Adidas | Sterling in bianconero!

Come riportato da ‘DefensaCentral’, ‘Adidas’ avrebbe in mente un piano per portare un nuovo top player nelle proprie squadre di punta: Juventus o Real Madrid. L’idea dello sponsor tedesco sarebbe quella di mettere le mani su Raheem Sterling, attuale uomo immagine di ‘Puma’. Per farlo, Adidas sosterrebbe l’operazione dal punto di vista economico e darebbe così una grande mano alla Juventus per convincere il Manchester City.

Le logiche degli sponsor vanno considerate quando si trattano top player che riescano a muovere molti soldi anche all’esterno del terreno da gioco. L’attaccante inglese è cresciuto moltissimo sotto la gestione Guardiola ed è diventato uno dei giocatori capaci di fare maggiormente la differenza in Premier League. Vederlo in bianconero nei prossimi anni, sempre secondo quanto rivelato dal portale iberico, potrebbe non essere utopico. Oltre alla Juventus, però, Adidas avrebbe proposto l’operazione anche al Real Madrid.

