Calciomercato Milan, Maldini cerca un terzino | Occhi in casa United

Calciomercato Milan, Maldini continua la caccia al terzino: dall’Inghilterra, spunta una nuova ipotesi. Rossoneri hanno gli occhi puntati in casa United

Continua a lavorare senza sosta sul mercato, il Milan 2.0 del triumvirato Pioli, Maldini e Massara: i rossoneri sono alla ricerca di profili giovani e futuribili, capaci di migliorare la rosa già nell’immediato. Se Tonali e Brahim Diaz sembrano ormai in dirittura d’arrivo, il Milan non ha ancora trovato un esterno per la propria fascia destra, dove Pioli attende l’arrivo di un nuovo terzino da aggiungere in rosa. E dopo i rallentamenti subiti nell’affare Aurier con il Tottenham, sempre dall’Inghilterra sarebbe spuntata una nuova ipotesi per Maldini e Massara: il giovane Fosu-Mensah del Manchester United.

Milan, spunta il nome di Fosu-Mensah: l’ipotesi di mercato

Giovane, di talento ed estremamente duttile, il profilo di Fosu-Mensah potrebbe intrigare Maldini e Massara, alla ricerca di un terzino destro per il Milan del futuro. Il giovane scuola Ajax è in scadenza con il Manchester United ed è reduce da una stagione trascorsa praticamente in panchina. Eppure, le sue doti non sarebbero passate inosservate alla dirigenza rossonera, che nel classe 1998 olandese vedrebbe un tassello prezioso da aggiungere in rosa, essendo capace di ricoprire anche il ruolo di mediano e di centrale difensivo, oltre a quello di esterno basso. A chiudere il cerchio, ci sarebbero i costi favorevoli dell’operazione: la valutazione del suo cartellino non supererebbe i 10-12 milioni di euro, trattandosi di un elemento ormai fuori dai piani di Solskjaer e in scadenza contrattuale nel 2021. Tutti indizi, che potrebbero far pensare ad un’operazione in stile Brahim Diaz, ma in tono nettamente minore.

Attenzione, quindi, all’asse Milano-Manchester. Dall’Inghilterra avvertono: i rossoneri potrebbero lasciarsi intrigare dal profilo di Fosu-Mensah, dopo le difficoltà riscontrate nella pista Aurier.

