Calciomercato Juventus, regalo per Pirlo | Pronta l’offerta!

La Juventus continua a lavorare sul mercato e, oltre a McKennie, vuole regalare un altro centrocampista a Pirlo: pronta un’offerta 60 milioni.

Il mercato della Juventus avrà un architetto principale in Andrea Pirlo: il tecnico bresciano lo ha dichiarato in conferenza stampa e si prenderà la responsabilità anche a livello di mercato. Una delle priorità di Pirlo è quella di rinforzare il centrocampo. Nella serata di ieri è sbarcato a Torino Weston McKennie, che oggi è arrivato al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche. La Juventus, intanto, prepara una maxi offerta per acquistare un grande centrocampista: le ultime.

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole Aouar | Pronta una maxi offerta!

Il grande sogno di Andrea Pirlo per il prossimo mercato sarebbe quello di portare alla Juventus Houssem Aouar. Il 22enne francese ha dimostrato di poter stare al tavolo dei grandi giocatori in Champions League e anche il tecnico bresciano sarebbe rimasto colpito dalle sue doti. Secondo ‘FootMercato’, la Juventus starebbe preparando un’offerta da 60 milioni di euro per convincere l’Olympique Lione a lasciar partire il centrocampista.

La Juventus ha sempre avuto un discreto feeling con i calciatori francesi e potrebbe tentare di riproporre il binomio vincente con Aouar. Al momento, sembra difficile che i bianconeri possano realmente presentare un’offerta da 60 milioni di euro cash, ma in ogni caso i rapporti con Aulas sono ottimi. Paratici potrebbe riuscire a strappare un prestito biennale con obbligo di riscatto, in modo da diluire il pagamento del centrocampista francese. Il sogno della Juve, però, sembra essere il prodigio del Lione.

Pirlo sembra aver scelto Aouar per il proprio centrocampo: la Juventus starebbe preparando una maxi offerta da presentare al Lione.

