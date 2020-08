Calciomercato Juventus, addio Messi | Koeman pensa allo scambio shock!

Lionel Messi sarebbe sempre più vicino alla cessione. Il campione argentino potrebbe dire addio: idea scambio con la Juventus!

Negli ultimi giorni tiene banco il futuro di Lionel Messi. Il campione argentino potrebbe anche lasciare il Barcellona in questa sessione di mercato. La Juventus sarebbe sempre interessata alla stella blaugrana con Koeman pronto allo scambio incredibile con il club bianconero.

Calciomercato Juventus, idea scambio Messi-de Ligt

Nelle ultime ore lo stesso neo-tecnico del Barcellona Koeman, ex Ct della Nazionale olandese, avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus de Ligt per provare a rinforzare così il reparto difensivo. In questo modo Messi sarebbe così coinvolto in un possibile scambio davvero suggestivo con la compagine bianconera.

Il centrale olandese potrebbe essere il nuovo colpo del Barcellona che ha avviato così una vera e propria rivoluzione con cessioni davvero eccellenti in vista della prossima stagione. Koeman vorrebbe a tutti i costi il difensore bianconero per puntellare la rosa a sua disposizione.

Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato davvero entusiasmante. Messi potrebbe andare via.

