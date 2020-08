Calciomercato Inter, via Brozovic | Dalla Spagna: scambio col Real!

Marcelo Brozovic potrebbe anche dire addio all’Inter. Assalto delle big d’Europa per il centrocampista croato: idea di scambio con il Real

L’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura cercando di arrivare a giocatori utili al sistema di gioco di Antonio Conte. Dopo la conferma dello stesso tecnico nerazzurro, la dirigenza milanese vorrebbe chiudere in tempi brevi i prossimi colpi di mercato. Con un occhio anche alle cessioni.

Calciomercato Inter, idea scambio Brozovic-Reguilon

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” sulle tracce di Marcelo Brozovic ci sarebbe anche il Real Madrid con Zidane pronto ad accoglierlo a braccia aperte in vista della prossima stagione. Così dopo l’affare Hakimi avvenuto proprio con il club spagnolo, potrebbe nascere un’idea di scambio con il terzino sinistro, Sergio Reguilon, protagonista nell’ultima stagione in prestito con la maglia del Siviglia campione in Europa League superando in finale proprio i nerazzurri.

L’Inter pensa così a numerose operazioni di mercato con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Conte, voglioso di successi alla guida della compagine nerazzurra.

Lo scambio Brozovic-Reguilon potrebbe così accontentare tutte le parti coinvolte. Inter e Real Madrid continuano a confrontarsi in vista della prossima stagione.

