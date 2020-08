Calciomercato Juventus, scippo dall’Arsenal | Paga la clausola!

L’obiettivo di mercato della Juventus potrebbe sfumare. L’Arsenal vira forte sul centrocampista, pronto a versare i soldi della clausola

La Juventus di Andrea Pirlo ha le idee chiare per la prossima campagna acquisti. Dovranno arrivare un attaccante d’area di rigore e, dopo l’addio di Pjanic e Matuidi, un centrocampista solido ed affidabile. La dirigenza, per il ruolo mediano, sembrerebbe aver individuato in Thomas Partey un obiettivo concreto. Il ventisettenne ghanese ha gran mercato, aveno disputato una grande stagione con i ‘colchoneros’. Su di lui anche diversi dalla Premier.

Juventus, c’è l’Arsenal su Thomas: pronti 50 mln

Secondo quanto rivelato dal Daily Express, non a caso, l’Arsenal sarebbe pronta a versare 50 milioni per portare in rosa il talentuoso centrocampista degli spagnoli. Sarebbe un gran colpo per i londinesi, che in tal modo farebbero uno ‘scippo’ alla Juventus. I Gunners potrebbero dunque anticipare i bianoneri e versare i soldi per la clausola rescissoria, pari appunto a 50 milioni. Paratici, pertanto, potrebbe doversi rassegnare all’idea di perdere quello che sarebbe stato un prezioso colpo per il centrocampo di Andrea Pirlo.

L’ex Maiorca e Almeria ha giocato con continuità nelle ultime 3 stagioni, mettendo in mostra caratteristiche che pochi altri possono vantare. L’Atletico non lo lascerà partire a prezzo di saldo e l’Arsenal sarebbe l’acquirente giusto, pronto a pagare la clausola presente sul cartellino di Thomas Partey.

