Calciomercato Inter, clamoroso Messi | Ha scelto la sua destinazione

Lionel Messi sempre più lontano dal Barcellona, ma la sua prossima destinazione potrebbe non essere l’Inter: nuovo club con Neymar

Da settimane si susseguono le voci di un possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. Sarebbe una svolta epocale per la storia del club e del calciatore, che negli anni è diventato sempre più icona mondiale del calcio. I rapporti con la dirigenza, però, non sono buoni e la ‘Pulce’ potrebbe dunque cambiare casacca. I top club europei drizzano le antenne, il numero 10 blaugrana è sul mercato! Tra le viarie pretendenti ecco, in Italia, l’Inter. I nerazzurri sognano il grande colpo argentino per fronteggiare la Juventus di Ronaldo. Eppure, stando alle ultime, la ‘faida’ Messi-Ronaldo potrebbe non riproporsi in Serie A.

Messi, vuole il City con Neymar

Secondo quanto raccolto da ESPN in Brasile, infatti, il trentatreenne del Barcellona avrebbe già in mente la sua prossima destinazione, e non sarebbe l’Inter. Messi, ancora prima di chiedere la rescissione ai blaugrana, avrebbe infatti chiamato il suo amico ed ex compagno di squadra Neymar chiedendogli la disponibilità di giocare insieme in un club di Premier League. Si tratterebbe, naturalmente, del Manchester City di Pep Guardiola, proprio l’allenatore che ha lanciato e consacrato l’attaccante ai tempi insieme al Barça.

Si tratterebbe di un affare clamoroso e, per l’Inter, di un sogno che sfuma. Lionel Messi sembra dunque seriamente intenzionato a lasciare il Barcellona, e, probabilmente, non vede l’ora di riabbracciare due dei suoi più cari amici: Guardiola e Neymar.

