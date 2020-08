Le ultime di calciomercato Juventus si incrociano con quelle del Milan avendo come protagonista Mino Raiola e un suo assistito. Ecco tutti i dettagli



Mino Raiola non lo vedi e senti quasi mai, ma c’è. Sarà ancora lui tra i protagonisti di questo calciomercato che ufficialmente ancora deve aprire i battenti. Anzi, protagonista lo è già visti i serrati colloqui tuttora in corso con il Milan per quanto concerne i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e ‘Gigio’ Donnarumma. Per entrambi ballano cifre pesanti in cui il potente agente, fra i migliori al mondo, è solito sguazzare con una abilità invidiabile.

Proprio nei discorsi per i suoi due illustri assistiti, il figlio di ristoratori italiani (altro che semplice pizzaiolo, con tutto il rispetto per i pizzaioli…) diventato poi un gigante del mercato potrebbe offrire un calciatore entrato da pochissimo nella sua agenzia: Federico Bernardeschi di Carrara, una ex promessa in cerca di una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, Raiola sistema Bernardeschi al Milan: scambio alla pari

Bernardeschi al Milan perché alla Juventus non c’è più spazio, non da oggi e nemmeno da ieri per l’ex Fiorentina. Sembra che anche Pirlo non sappia cosa farsene, che voglia insomma puntare su altri calciatori, molti dei quali nemmeno (ancora) dei bianconeri. Il 26enne è sulla lista di Paratici, può dire addio alla Continassa per circa 30 milioni di euro. Ma anche con meno, sui 25 milioni, che la società presieduta da Andrea Agnelli sarebbe in grado di registrare a bilancio una plusvalenza. Difficile comunque che il club di Elliott possa arrivare a tanto per Bernardeschi, per cui da Torino può magari nascere una idea di scambio alla pari con Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99 la cui prima stagione nella Milano rossonera è stata costellata da più ombre che luci.

Stefano Pioli non stravede per lui, ecco perché l’operazione avrebbe possibilità di andare in porto qualora davvero Juve e Milan (e Raiola, eventuale ‘regista’ del tutto) dovessero sedersi intorno a un tavolo.

