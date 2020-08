Coronavirus, Un positivo nella Roma | L’annuncio UFFICIALE

Il Coronavirus torna a minacciare l’Italia e si insedia nuovamente in Serie A. Trovato un positivo nella Roma: annuncio ufficiale su ‘Instagram’.

Torna la paura del Coronavirus in Italia, dove si registrano nuovamente dei casi nel calcio. Dopo i due positivi nella Primavera della Roma, spunta anche un contagiato nella Prima Squadra giallorossa. Si tratta di Antonio Mirante e ad annunciarlo è stato lo stesso portiere su ‘Instagram’. Il giocatore ha dichiarato di non avere alcun sintomo e ha rassicurato tutti i tifosi riguardo alle proprie condizioni di salute. Il portiere di Castellammare di Stabia ha rivelato di essere già in regime di isolamento presso il proprio domicilio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, poker da 103 milioni | Assalto al bomber!

Il giocatore è risultato positivo in una delle visite di controllo e farà nuovi esami al più presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, top player ai saluti col Barcellona | Tentativo Juventus

Calciomercato Juventus, Bernardeschi ai saluti | Decisivo il nuovo agente