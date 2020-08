La Juventus avrebbe messo nel mirino i migliori calciatori in circolazione, ma attenzione al Barcellona pronto a soffiare l’obiettivo bianconero!

Una nuova stagione è già alle porte. Con l’emergenza Coronavirus le dinamiche sono cambiate in maniera incredibile e, tra pochi giorni, inizierà il nuovo ritiro in vista della prossima stagione. La Juventus è sempre molto attiva, inoltre, per quanto riguarda il fronte calciomercato con numerosi obiettivi messi nel mirino per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Verratti

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Barcellona potrebbe fare un tentativo per il forte centrocampista italiano, Marco Verratti, in forza al PSG, che ha centrato la finale di Champions League battendo 0-3 in semifinale il Lipsia. Il presidente Bartomeu potrebbe continuare la sua rivoluzione dopo l’esonero di Quique Setien cedendo anche due pezzi pregiati, Sergio Busquets e Ivan Rakitic, inserendoli così nella maxi-trattativa con il club parigino.

Marco Verratti, infine, sarebbe ormai da tempo nel mirino della compagine bianconera ma il Barcellona inizierebbe a fare sul serio per regalare nuovi innesti di assoluto valore al prossimo allenatore Koeman.

Ancora una volta la Juventus potrebbe essere beffata per quanto riguarda obiettivi messi nel mirino ormai da tempo.

