Calciomercato, incontro Juventus-Roma | Scambio due per uno

La Juventus lavora per il futuro ed è pronta a incontrare la Roma per definire alcune trattative. Possibile scambio due per uno!

Non è stata una stagione facile per la Juventus, che ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo ma le prestazioni non sono state all’altezza. Un anno fa il cambio di Maurizio Sarri è arrivato per garantire un gioco più offensivo e convincente e l’esonero è arrivato proprio perché la stagione è stata deludente sia dal punto di vista del gioco che dei risultati.

Al suo posto è arrivato Andrea Pirlo ma, visto che si tratta di un debuttante su una panchina, sarà fondamentale un aiuto della società che dovrà cercare di non sbagliare nessun colpo sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, incontro a Londra con la Roma: possibile scambio due per uno

Domani sarà una giornata importante per la Juventus che, come riporta La Stampa, si incontrerà a Londra con la Roma per trattare e parlare di diverse operazioni. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Federico Bernardeschi e spunta la possibilità di uno scambio due per uno.

La Roma potrebbe mettere sul piatto Florenzi e Calafiori per arrivare all’esterno bianconero. Avverrebbe così uno scambio secco senza l’aggiunta di ulteriori soldi, visto che Bernardeschi potrebbe essere valutato circa 28-30 milioni di euro così come la coppia Florenzi-Calafiori.

Sembra dunque molto caldo l’asse tra Roma e Juventus e domani potrebbe essere una giornata cruciale per stabilire le possibili trattative tra le parti.

