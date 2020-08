Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Un altro ex per Pirlo!

La Juventus sta programmando il mercato con Andrea Pirlo, che potrebbe riservare sorprese: il nuovo tecnico bianconero potrebbe puntare su un grande ex.

L’uragano Agnelli che ha stravolto la Juventus non è ancora terminato: dopo aver esonerato Sarri ed aver scelto a sorpresa Pirlo per la panchina, il presidente bianconero è pronto a cambiare molto a livello dirigenziale e di rosa. Dalla Spagna rivelano come il nuovo allenatore della Juventus potrebbe spingere per il ritorno a Torino di un grande ex, con l’obiettivo di fare quadrato sullo spogliatoio. Il futuro della Juve potrebbe passare da un ritorno al passato.

La Juventus potrebbe beffare l’Inter sul prossimo mercato: secondo ‘Mundo Deportivo’, Pirlo potrebbe spingere per il ritorno di Vidal in bianconero. Il cileno ha recentemente dichiarato di voler restare al Barcellona, ma la possibilità di tornare a Torino lo entusiasmerebbe. L’ex capitano bianconero potrebbe essere la soluzione ideale per il rebus tattico sul centrocampo della Juventus: anche Pirlo avrebbe dato il via libera. A rovinare i piani di Marotta e Conte, quindi, potrebbe essere uno degli artefici dei loro successi in bianconero.

