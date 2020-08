Calciomercato Juventus, richiesta monstre di Dybala | Cessione record!

I discorsi per il rinnovo fra Dybala e la Juventus sono arrivati ad un bivio: accontentare le richieste dell’argentino oppure operare una cessione da record.

L’ultima immagine della stagione della Juventus è quella di Paulo Dybala che esce in lacrime dal campo gioco a causa del riacutizzarsi dell’infortunio alla coscia. Una resa che ha dato il colpo finale alle speranze dei bianconeri di proseguire in Champions League ed a Sarri di proseguire in bianconero. Ora la Juventus e Dybala stanno lavorando per trovare un’intesa sul rinnovo di contratto, ma le richieste dell’entourage dell’argentino sono importanti e Paratici sta iniziando a valutare la cessione della ‘Joya’.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, le richieste di Dybala riguardo all’ingaggio potrebbero fare cambiare rotta alla Juventus sul rinnovo del proprio numero ’10’. L’argentino, infatti, vorrebbe portare il proprio stipendio dai 7 milioni attuali a 15 milioni di euro fino al 2025 per un totale di 75 milioni: una cifra mostruosa, inferiore solamente a Cristiano Ronaldo. Dybala vuole essere considerato centrale ed indiscutibile sia all’interno della squadra che come ingaggio. Le richieste esose della ‘Joya’, però, starebbero facendo vacillare le certezze di Fabio Paratici.

Il CFO della Juventus sta delineando a più riprese quali sono i diktat da seguire per il prossimo mercato: prima di comprare bisognerà vendere bene. Ed ecco che ritorna in voga la possibile cessione di Dybala. Il numero ’10’ argentino, infatti, rappresenta la più grande plusvalenza che i bianconeri potrebbero realizzare sul prossimo mercato. L’ex attaccante del Palermo è valutato almeno 120 milioni di euro e una cessione a quelle cifre supererebbe persino la plusvalenza messa a segno con l’operazione Pogba. Un addio illustre, quindi, potrebbe finanziare la rivoluzione caldeggiata da Andrea Pirlo per la prossima stagione. Su Dybala rimane vivo l’interesse del Manchester United, mentre non trovano conferme al momento le voci di un possibile assalto del Real Madrid.

Potrebbe esserci stata una frenata nelle trattative per il rinnovo di Dybala: adesso la Juventus è tornata a valutare la possibile cessione dell’argentino.

