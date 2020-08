Pirlo potrebbe trovare un alleato di mercato in Guardiola: la Juventus pensa ad un clamoroso doppio scambio con il Manchester City.

Del Pirlo allenatore si conosce davvero poco e tutto è ancora da scoprire. Da quelle poche dichiarazioni d’intenti estrapolate da esternazioni pubbliche del nuovo allenatore della Juventus, però, si può indicare chi è il suo modello principale: Guardiola. E proprio con il tecnico catalano, Pirlo potrebbe realizzare una doppia operazione di mercato che avrebbe del clamoroso. I bianconeri potrebbero riuscire a liberarsi di due giocatori non più centrali nel progetto, per arrivare a due grandi acquisti in prospettiva: il primo su tutti sarebbe Gabriel Jesus.

Juventus, obiettivi Zinchenko e Gabriel Jesus | Scambio con Douglas Costa e Alex Sandro

L’ultima idea di mercato della Juventus potrebbe essere quella di imbastire una maxi operazione con il Manchester City. Nelle mire di Pirlo ci sarebbero finiti due gioielli di Guardiola: Zinchenko e Gabriel Jesus. Per convincere il club inglese a lasciar partire i due giocatori, la Juventus potrebbe liberarsi di due esuberi: Alex Sandro e Douglas Costa. I due brasiliani non sarebbero più considerati centrali nel progetto, il cui architetto è appena cambiato, e troverebbero invece del gradimento da parte di Guardiola.

Le cifre dell’operazione sarebbero, in ogni caso, mostruose. Il Manchester City, infatti, valuta Zinchenko e Gabriel Jesus rispettivamente 28 e 70 milioni di euro. La Juventus, invece, per Douglas Costa vorrebbe 40 milioni e per Alex Sandro altri 35 milioni. Ecco perché il club piemontese sarebbe chiamato a sborsare, oltre ai due brasiliani, un conguaglio di circa 20/25 milioni di euro. La trattativa, al momento, è ancora in fase embrionale, ma potrebbe sfociare presto in un affare conclamato. L’operazione, infatti, potrebbe consentire ad entrambi i club di colmare delle importanti lacune a livello di rosa.

