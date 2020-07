Calciomercato Inter, fine del sogno Alaba | I dettagli

La dirigenza dell’Inter vuole regalare ad Antonio Conte un colpo da novanta. Nel mirino è finito, infatti, David Alaba, difensore e all’occorrenza centrocampista del Bayern Monaco.

L’Inter vuole a tutti i costi riuscire a colmare il gap con la Juventus. Una delle strade da percorrere è quella di assicurare ad Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, qualche campione per la sua squadra. Nel mirino dei nerazzurri, da un po’ di tempo, è finito David Alaba. Il terzino sinistro -all’occorrenza anche difensore centrale e centrocampista- ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe non rinnovare. Tuttavia, le chance di vederlo all’Inter sembrano molto poche.

Inter, fine del sogno Alaba?

Intervistato da Calciomercato.it, l’intermediario di mercato e procuratore sportivo Giacomo Petralito, ha parlato del possibile trasferimento di Alaba all’Inter: “Il giocatore prolunga con i tedeschi a condizioni impossibili per un club italiano, oppure va a parametro zero in una squadra tra Real e Barça. Per cui le squadre di Serie A perdono tempo“. Parole chiare, che dimostrano la difficoltà di arrivare a un giocatore del genere. Poi, la conclusione definitiva: “A oggi non c’è nessuna chance, poi nel calcio tutto è imprevedibile e magari tra un mese cambia idea“. Insomma, i tifosi dell’Inter potrebbero dire addio al sogno di vedere Alaba in nerazzurro.

